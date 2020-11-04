Вчені попередили про тяжкий перебіг COVID-19 у вагітних

Жінки, які очікують народження дитини, при зараженні коронавірусом мають більший ризик важкого захворювання, включаючи смерть, у порівнянні з невагітними.

До такого висновку прийшли в Центрі з контролю та профілактики захворювань США (CDC), передає The Washington Post.

Фахівці встановили, що вагітні жінки мають майже в три рази більше шансів потрапити в відділення інтенсивної терапії. Під час їх лікування частіше виникає необхідність в штучній вентиляції легень. Крім цього, вагітність також пов'язують з більш важким перебігом хвороби.

Згідно зі звітом CDC, загальний ризик для вагітних залишається невеликим, оскільки вони, як правило, молодші та здорові. Незважаючи на це, на думку експертів, вагітні повинні проявляти особливу пильність щодо коронавірусної інфекції: носити маски, дотримуватися дистанції, користуватися засобами дезінфекції для рук, уникати скупчення людей.

MedOboz повідомляв, що імунологи розділили симптоми легкої форми COVID-19 на групи, а також визначили біомаркери крові, що дозволяють контролювати лікування.