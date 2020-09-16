Учені передбачили майбутнє пандемії COVID-19

Учені припустили, що COVID-19 найближчим часом стане таким же сезонним захворюванням, як грип і ГРВІ.

Про це повідомило MedicalXpress із посиланням на дослідження, опубліковане в журналі "Frontiers in Public Health". Сезонність захворювання з'явиться тільки після того, як до нього сформується колективний імунітет.

Старший автор дослідження доктор Хасан Заракет із Американського університету Бейрута в Лівані попередив, що COVID-19 нікуди не зникне і буде викликати спалахи цілий рік.

"Тому людям доведеться навчитися жити із цим і продовжувати вживати профілактичні заходи, включаючи носіння масок, фізичне дистанціювання, гігієну рук і недопущення зборів", – сказав учений.

Доктор Хаді Яссин із катарського університету в Досі попередив, що може бути кілька хвиль COVID-19, перш ніж сформується колективний імунітет.

Багато респіраторних вірусів мають сезонний характер, особливо в регіонах із помірним кліматом. Наприклад, відомо, що грип і кілька типів коронавірусів, що викликають застуду, досягають піку взимку в регіонах із помірним кліматом, але циркулюють цілий рік у тропічних регіонах. Автори розглянули ці сезонні віруси, вивчивши вірусні фактори і чинники, які контролюють їхню сезонність.

Дослідники пояснили, що виживання вірусів у повітрі і на поверхні, сприйнятливість людей до інфекцій і людська поведінка розрізняються залежно від сезону через зміни температури і вологості. Ці фактори впливають на передачу респіраторних вірусів у різні пори року.

Однак порівняно з іншими респіраторними вірусами, такими як грип, COVID-19 швидше передається через слабкий імунітет до нього в населення.

Тому, як тільки колективний імунітет буде досягнуто за допомогою природного інфікування і вакцинації, швидкість поширення COVID-19 істотно знизиться, що зробить вірус сприйнятливішим до сезонних чинників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нове дослідження показало, що рівень колективного імунітету від коронавірусу (COVID-19) насправді може бути у два рази вище колишніх значень.