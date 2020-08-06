Вчені назвали новий симптом COVID-19: розпізнати практично неможливо

Американські вчені дійшли висновку, що тривала гикавка може вважатися одним із симптомів коронавірусу.

Про це написав Forbes з посиланням на звіт, опублікований в Американському журналі екстреної медицини. При цьому всі інші симптоми COVID-19 можуть бути відсутні.

Доктор медицини Гарретт Прінс і доктор медицини Мішель Серджел з відділу охорони здоров'я округу Кук описали випадок з 62-річним чоловіком, який звернувся у відділення невідкладної допомоги після чотирьох днів постійної гикавки.

У пацієнта не було лихоманки, закладеності носа, болі в горлі, болі в грудях або задишки. Жоден із симптомів, характерних для COVID-19, не було виявлено.

Єдиними іншими медичними проблемами пацієнта були діабет, гіпертонія та ішемічна хвороба серця. Температура його тіла становила 37,3°C, що не є жаром.

Лікарі зробили чоловікові рентген грудної клітини і виявили, що обидва його легенів мали "помутніння матового скла". Комп'ютерна томографія підтвердила ці результати. Аналізи крові показали, що рівень лейкоцитів, рівень тромбоцитів, рівень натрію і рівень хлоридів були низькими.

Наступного дня пацієнту зробили тест на COVID-19, він виявився позитивним. Чоловік пройшов курс лікування і за кілька днів повернувся додому.

Як раніше писав OBOZREVATEL, незважаючи на те, що коронавірусна інфекція має багато спільного з ГРВІ та грипом, є кілька основних симптомів, які часто свідчать про те, що людина захворіла саме на COVID-19.

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