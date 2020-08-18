Вчені назвали небезпеку навіть безсимптомного COVID-19 для дітей

Захворювання на COVID-19 може призвести до діабету 1 типу у дітей, викликаного безпосередньою атакою коронавірусу на підшлункову залозу.

Як повідомила Daily Mail, такого висновку дійшли вчені з Імперського коледжу Лондона. Вони вивчили випадки діабету в п'яти педіатричних відділеннях столиці Великобританії.

Експерти з'ясували, що в період із 23 березня до 4 червня близько 30 дітей захворіли на діабет 1 типу. Це приблизно вдвічі більше, ніж діагностується зазвичай.

П'ятеро дітей або мали позитивний результат тесту на коронавірус, або, ймовірно, хворіли у минулому. Ще у дев'ятьох не вдалося провести тест на COVID-19.

Вчені припустили, що коронавірус може безпосередньо атакувати клітини підшлункової залози, які життєво важливі для виробництва інсуліну.

"Наш аналіз показує, що під час піку пандемії кількість нових випадків діабету 1 типу у дітей була надзвичайно високою в двох лікарнях на північному заході Лондона порівняно з попередніми роками", – сказала Карен Логан, співавторка дослідження.

Вона зазначила, що у дітей низький ризик розвитку серйозних випадків COVID-19. Однак варто враховувати потенційні ускладнення для їхнього здоров'я, які може викликати коронавірус.

Вважається, що діти так само схильні до ризику зараження коронавірусом, як і дорослі. Але вони можуть бути діагностовані рідше, тому що їхні симптоми дуже легкі.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, вчені заявили, що COVID-19 не просто несе ризик для людей, хворих на діабет, – він може фактично викликати це захворювання.

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