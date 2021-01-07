Вчені назвали найгірші наслідки коронавірусу

Найгіршими довгостроковими наслідками коронавірусу є "туман в голові", нездатність сфокусуватися, запалення серцевого м'яза, біль в тестикулах, пошкодження нирок і проблеми з сечовипусканням.

Такі симптоми назвали вчені з Великобританії, пише Mirror. Фахівці відзначили, що такими наслідками страждають пацієнти протягом місяців після зараження.

Крім того, у пацієнтів зафіксували інсульти, напади і судоми. Багато з тих, хто перехворів, скаржилися на те, що не можуть повернутися до роботи протягом півроку після зараження вірусом. Відзначається, що близько 20 відсотків пацієнтів з коронавірусом повідомляють про довгострокові наслідки захворювання.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що британський і південноафриканський штами COVID-19 не впливають на тяжкість захворювання.

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