Вчені назвали фактори, які можуть знизити ефективність вакцини проти COVID-19

Депресія, стрес і самотність послаблюють імунну систему організму і можуть знизити ефективність вакцини проти COVID-19.

Про це написала Daily Mail. Відповідне дослідження провели в Університеті штату Огайо.

За словами Аннелиз Медісон, докторантки клінічної психології і авторки дослідження, емоційні стреси можуть впливати на імунну систему людини, знижуючи її здатність запобігати інфекції.

"Наше нове дослідження проливає світло на ефективність вакцини і на те, як поведінка, пов'язана зі здоров'ям, і фактори емоційного стресу можуть змінити здатність організму до розвитку імунної відповіді. Проблема в тому, що пандемія сама по собі може посилити ці фактори ризику", – зазначила Медісон.

Вакцини працюють, запускаючи імунну систему, в результаті чого виробляються антитіла, націлені на певні патогени. Безперервне виробництво антитіл допомагає визначити, наскільки ефективний препарат в плані забезпечення довгострокового захисту.

Депресія, стрес і самотність можуть збільшити час, необхідний для розвитку імунітету, а також скоротити його тривалість.

Вчені припустили, що прості заходи можуть допомогти підвищити ефективність вакцини для людей, схильних до негативних факторів.

Одна зі стратегій – це енергійні вправи і хороший нічний сон за 24 години до вакцинації.

Це може допомогти імунній системі працювати з максимальною продуктивністю, забезпечуючи швидку і кращу імунну відповідь.

Як писав OBOZREVATEL, міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що перший контракт на поставку вакцини проти COVID-19 Україні вдалося підписати з виробниками вакцини Sinovac. За його словами, її ефективність повинна бути не менше ніж 70%.

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