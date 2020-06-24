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Вчені назвали довічні наслідки COVID-19

8.5т
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Кожен третій пацієнт, котрий переніс COVID-19, може все життя страждати від довготривалого ушкодження легенів, хронічної втоми і психологічних розладів.

Про це повідомило The Daily Telegraph з посиланням на дослідження Національної служби охорони здоров'я Великобританії. Експерти стверджують, що вірус може викликати, серед інших наслідків, ураження мозку і підвищений ризик хвороби Альцгеймера.

Вчені уточнили, що у 30% тих, хто вилікувалися від коронавіруса, в подальшому може розвинутися фіброз легенів, у 50% – довічні фізичні, когнітивні і психологічні порушення.

Приблизно 70% людей, що одужали, загрожують маячні розлади. У кожного десятого виписаного британця діагностують гостре ураження серця.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, люди, яким пощастило перенести COVID-19 в легкій формі або безсимптомно, можуть відчувати проблеми зі здоров'ям все життя.

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Тема
Коронавірус
Теги
хвороба вірус дослідження
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