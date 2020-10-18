Вчені навчилися визначати COVID-19 за диханням: точність як під час ПЛР-тесту

Японські вчені повідомили, що створили систему, яка може визначати коронавірус (COVID-19) у повітрі, що видихається людиною.

Як передає The Mainichi, вчені з університету Тохоку і компанії Shimadzu вже завершили створення прототипу тестової системи, який складається із трьох компонентів.

"Перший абсорбує повітря, що видихається протягом приблизно п'яти хвилин. Другий дезактивує всі коронавіруси, виявлені в видихах, і поглинає білки, що містяться у вірусах. Третій аналізує ці білки", – зазначається в інформації.

За словами творців апарату, система здатна показати результат протягом приблизно однієї години. До того ж, її результати мають таку ж точність, що і ПЛР-тести. Ще система дозволяє діагностувати ризики погіршення стану людини.

Апарат, який визначає COVID-19 за диханням. Джерело: The Mainichi

Крім прогнозування тяжкості симптомів пацієнта та симптомів пневмонії, пристрій може тестувати на віруси, відмінні від коронавірусу. Дослідники прагнуть використовувати цю технологію для діагностики раку та інших захворювань.

Відзначається, що в Японії вже провели клінічне випробування за участю близько десятка інфікованих пацієнтів. Творці і надалі продовжують роботу над системою, щоб удосконалити її, зробивши більш компактною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Японії створили лампу, яка вбиває коронавірус.

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