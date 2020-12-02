Вакцину компанії Pfizer схвалили в Великобританії

Віктор Литвиненко Новини медицини 16:41, 2.12.2020

Великобританія стала першою в світі країною, яка дозволила використання вакцини проти COVID-19, виробленої компаніями Pfizer та BioNTech.

Як повідомляє CNBC, масова імунізація населення почнеться з наступного тижня.

Першими щеплення отримають медичні працівники та люди похилого віку, які перебувають в будинках пристарілих.

Підставою для такого рішення була рекомендація незалежного агентства з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA).

Німецька біотехнологічна компанія BioNTech та американський фармгігант Pfizer заявили про готовність надати Великобританії перші дози вакцини.

Раніше MedOboz писав, що вакцина компаніъ Pfizer ефективна на 95% і не має серйозних побічних ефектів.

Коментувати
Здоров'я Новини медицини

Дивіться також

VENETOMED показало своє виробництво захисного одягу за найкращими європейськими зразками. Фото

У "Слузі народу" заявили про ефективність громадських робіт для корупціонерів

"Шахтар" сенсаційно повторно обіграв "Реал" у Лізі чемпіонів: відео голів, що говорили тренери та всі розклади

У Києві планують побудувати 100 станцій метро за 20 років

Кабмін скасував карантин вихідного дня в Україні: як це пояснили