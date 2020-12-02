Вакцину компанії Pfizer схвалили в Великобританії

Вакцину компаній Pfizer і BioNTech першими отримають медпрацівники та літні люди

Великобританія – перша в світі країна, яка схвалила щеплення проти коронавірусу

Великобританія стала першою в світі країною, яка дозволила використання вакцини проти COVID-19, виробленої компаніями Pfizer та BioNTech.

Як повідомляє CNBC, масова імунізація населення почнеться з наступного тижня.

Першими щеплення отримають медичні працівники та люди похилого віку, які перебувають в будинках пристарілих.

Підставою для такого рішення була рекомендація незалежного агентства з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення (MHRA).

Німецька біотехнологічна компанія BioNTech та американський фармгігант Pfizer заявили про готовність надати Великобританії перші дози вакцини.

Раніше MedOboz писав, що вакцина компаніъ Pfizer ефективна на 95% і не має серйозних побічних ефектів.

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