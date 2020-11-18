Вакцини проти COVID-19: що треба знати про найперспективніших кандидатів

До того, як вакцини стануть доступні, виробникам треба буде розв'язати ряд важливих питань щодо їх логістики, зберігання і вартості

Дві вакцини проти Covid-19 виявилися високоефективними, що дає надію на прискорення закінчення пандемії

Всі ресурси фармацевтичних гігантів спрямовані на отримання безпечної та ефективної вакцини, яка допоможе покласти край пандемії COVID-19. Уже два виробники повідомили про високу ефективність своїх препаратів, продемонстровану на останньому етапі клінічних випробувань.

Крім отримання дозволу регулюючих органів, виробникам треба буде вирішити питання логістики та розподілу вакцини. Важливим також є питання вартості щеплення. Фармкомпанії мають право вирішувати, хто, коли і за якою ціною може отримати їх продукт.

MedOboz вирішив дізнатися більше про найперспективніших кандидатів.

Moderna

Згідно з попередніми результатами третьої фази клінічних випробувань вакцина американської компанії ефективно запобігає COVID-19 більш ніж на 94%. Імунізація включає два уколи з інтервалом в чотири тижні. Для створення щеплення використовували нову технологію на основі матричної РНК. Вакцина залишається стабільною при 2-8 °C протягом 30 днів. Її можна зберігати до півроку при -20 °C.

Вартість вакцинації (два уколи) складатиме 50-60 доларів. При покупці великих обсягів ціна буде нижчою. Проте, вакцина від Moderna дорожче, ніж інші кандидати.

Вакцина Moderna

Pfizer та BioNTech

Ці компанії першими оголосили про позитивні результати клінічних випробувань свого продукту. Як і попередній кандидат, ця вакцина розроблена з використанням генетичного фрагменту коронавірусу. Щеплення робиться в два етапи з інтервалом 21 день.

Вакцина вимагає наднизьких температур для зберігання і транспортування, а саме -70 °C. Це може ускладнити її поширення в деякі країни. Однак в звичайному холодильнику препарат може зберігатися до п'яти днів.

Ціна однієї дози становить 20 доларів, тобто на повний курс вакцинації потрібно 40.

Вакцина Pfizer

AstraZeneca та Оксфордський університет

Очікується, що розробники нададуть остаточні результати до кінця 2020 року. Вакцина викликає імунну відповідь, як у молодих, так і літніх людей.

Розробники використовували технологію на основі аденовірусного вектора, який містить генетичний матеріал спайкового білка SARS-CoV-2. Після вакцинації відбувається синтез цього білка в тілі людини, що призводить до формування імунної відповіді на COVID-19.

Виробники повідомляли, що щеплення потрібно буде зберігати замороженим в спеціальних контейнерах. Є ймовірність, що режим зберігання буде скореговано ближче до кінця випробувань, що дозволить тримати вакцину при температурі звичайного холодильника.

Щеплення, яке включає два уколи, коштує приблизно від 3 до 4 доларів. Компанія заявила про доставку вакцини під час пандемії за безприбутковою ціною, незалежно від того, яка країна буде її потребувати.

Вакцина AstraZeneca

Johnson & Johnson

Компанія для створення вакцини проти COVID-19 використовувала технології на основі аденовірусних векторів. Подібні технології застосовувалися для розробки і виробництва вакцини проти Ебола. Для зберігання вакцина вимагає простого охолодження.

Якщо результати випробування з одноразовим введенням вакцини (одне щеплення) будуть позитивними, це може спростити розподіл мільйонів доз, потенційно надавши перевагу перед іншими конкурентами.

Попередня ціна за дозу становить 10 доларів.

Вакцина Johnson & Johnson

Раніше MedOboz писав про те, як працюють вакцини проти СOVID-19 на основі мРНК. Цю технологію використовували компанії Pfizer і Moderna. Вона дозволяє навчити імунну систему швидко розпізнавати коронавірус і знищувати його. У відповідь на синтез копій спайкового білка вірусу всередині організму виробляються антитіла.

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