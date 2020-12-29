Вакцинація від COVID-19 при наявності супутніх захворювань

Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) випустили оновлене керівництво для людей з супутніми захворюваннями, які розглядають можливість імунізації від COVID-19.

Відповідні рекомендації були опубліковані на сайті федерального агентства.

У керівництві говориться, що дорослі люди, у яких є певні супутні захворювання, можуть отримати вакцини від коронавірусу на основі мРНК за умови, що у них не було важкої алергічної реакції на будь-який з компонентів вакцини.

Що стосується людей з ВІЛ-інфекцією, ослабленою імунною системою або аутоімунними станами, то вони можуть отримати щеплення від COVID-19.

Раніше перенесений синдром Гієна-Барре не є причиною для відмови від вакцинації, оскільки під час клінічних випробувань мРНК-вакцини не було зафіксовано жодного випадку цього захворювання. Також під час тестування препаратів Pfizer і Moderna у деяких учасників спостерігався параліч Белла, проте Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) вважає, що ці випадки не були викликані вакцинацією.

MedOboz повідомляв, що серйозні побічні ефекти від вакцини проти COVID-19 можуть бути в однієї людини на мільйон доз. Як розповіла лікар-імунолог Алла Волоха, такі випадки надзвичайно рідкісні і вони можуть бути після будь-якої вакцинації.

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