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Вакцинація в Ізраїлі зменшила кількість нових заражених – дослідження

3.7т
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В Ізраїлі через три тижні після початку вакцинації проти коронавірусу (COVID-19) зменшилася кількість нових заражених і госпіталізацій.

Як повідомляє Bloomberg, робити щеплення препаратом Pfizer/BioNTech у країні почали 20 грудня. І зараз Ізраїль став країною, де найбільший відсоток вакцинованого населення.

"Наскільки нам відомо, дотепер жодне дослідження не вивчало вплив кампанії вакцинації на популяційний рівень і її вплив на характер динаміки пандемії. Оскільки Ізраїль є однією з перших країн, які проводять кампанію вакцинації такого масштабу, ми вважаємо, що ця кількісна оцінка може становити великий інтерес для багатьох країн світу", – повідомили вчені з Інституту науки Вейцмана в Реховоті.

Відзначається, що в країні вакцинували майже третину громадян, включно з трьома чвертями з тих, хто у віці 60 років і старше.

Доцент кафедри біології Ізраїльського технологічного інституту Двір Аран сказав, що вакцина має високу ефективність у зменшенні кількості випадків COVID-19, госпіталізацій і смертності. Він зазначив, що після щеплень рівень госпіталізацій пацієнтів з важкими проявами хвороби зменшився на 90%.

Водночас наголошується, що ефективність вакцин залежить від правильності транспортування і зберігання препарату. До того ж люди похилого віку потенційно мають знижену або відстрочену реакцію на вакцинацію в силу вікових особливостей їх імунної системи.

Крім того, ефективність вакцини знижується через появу нових штамів, таких як британський або південноафриканський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль першим у світі завершив вакцинацію проти COVID-19 у будинках для людей похилого віку.

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Автор
Олексій Тітофф Олексій Тітофф
Тема
Коронавірус
Місце
Ізраїль
Теги
Вакцина від коронавірусу вакцина Pfizer и BioNTech
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