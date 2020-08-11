Вакцина від COVID-19 може бути доступна раніше, ніж очікувалося – головлікар Австралії
Вакцина від коронавірусу може бути готова в Австралії набагато раніше, ніж очікувалося.
Про це повідомила Daily Mail з посиланням на заяву виконуючого обов'язки головного лікаря Австралії Пола Келлі. Він висловив оптимізм щодо того, що препарат буде вироблений в найближчі місяці на тлі багатообіцяючих клінічних випробувань.
Дві дослідницькі групи в Австралії вже знаходяться на третьому етапі розробки, який включає випробування на людях.
На думку Келлі, саме оксфордська вакцина, що розробляється в Сполученому Королівстві, входить в "шістку" найбільш перспективних.
Звичайні терміни дослідження подібних препаратів можуть становити близько чотирьох років, але більша смертність від COVID-19 стимулювала роботу в цьому напрямку.
Щоправда, медик зазначив, що поки жодна з потенційних вакцин не готова до масового запуску.
"Безумовно, ще належить наукова робота, щоб переконатися, що вони безпечні та ефективні. Але перші випробування дуже обнадіюють", – сказав Келлі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, головний епідеміолог США Ентоні Фаучи заявив, що шанси вчених створити високоефективну вакцину, яка б забезпечувала захист від коронавірусу на 98%, невеликі.