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Вакцина від COVID-19 може бути доступна раніше, ніж очікувалося – головлікар Австралії

2.9т
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Вакцина від коронавірусу може бути готова в Австралії набагато раніше, ніж очікувалося.

Про це повідомила Daily Mail з посиланням на заяву виконуючого обов'язки головного лікаря Австралії Пола Келлі. Він висловив оптимізм щодо того, що препарат буде вироблений в найближчі місяці на тлі багатообіцяючих клінічних випробувань.

Дві дослідницькі групи в Австралії вже знаходяться на третьому етапі розробки, який включає випробування на людях.

На думку Келлі, саме оксфордська вакцина, що розробляється в Сполученому Королівстві, входить в "шістку" найбільш перспективних.

Звичайні терміни дослідження подібних препаратів можуть становити близько чотирьох років, але більша смертність від COVID-19 стимулювала роботу в цьому напрямку.

Щоправда, медик зазначив, що поки жодна з потенційних вакцин не готова до масового запуску.

"Безумовно, ще належить наукова робота, щоб переконатися, що вони безпечні та ефективні. Але перші випробування дуже обнадіюють", – сказав Келлі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний епідеміолог США Ентоні Фаучи заявив, що шанси вчених створити високоефективну вакцину, яка б забезпечувала захист від коронавірусу на 98%, невеликі.

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Автор
Борис Бондар Борис Бондар
Тема
Коронавірус
Місце
Австралія
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