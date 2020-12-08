Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Блоги - Новини медицини

Катерина Амосова
Катерина Амосова
Ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Всі статті автора

Вакцина під ялинку: Великобританія почала масову імунізацію від COVID-19

2.6т
Читати матеріал російською

Сьогодні о 6:31 ранку 90-річна громадянка Великої Британії місіс Margaret Keenan стала першою мешканкою країн "колективного Заходу", яка отримала першу дозу новаторської мРНК вакцини Pfizer на старті найбільшої в історії кампанії з імунізації від COVID-19.

Ін‘єкцію вакцини зробила медична May Parsons, родом з Філіппін, яка працює в Національній службі здоров‘я Великої Британії протягом 24 років.

Margaret Keenan, яка дотримувалася режиму самоізоляції вдома з початку пандемії, вважає сьогоднішню подію найціннішим подарунком до свого дня народження. Ін‘єкція другої дози має бути проведена через 21 день.

Чи можна провакцинованим припинити носіння маски і дистанціювання?

На жаль, поки що – ні, і ось чому:

  • наявна інформація свідчить про імовірний розвиток імунного захисту через 7-14 днів після введення 2-ї дози вакцини. Досліджень в більш ранні терміни поки немає;

  • дані щодо ефективності, яка для наявних вакцин Pfizer, Moderna і Спутнік-V складає 90+%, отримані лише на обмеженій кількості учасників клінічних досліджень 3-ї фази. Тобто, вони є попередніми і можуть виявитися занадто оптимістичними, майбутнє покаже;

  • до отримання колективного імунітету кожен провакцинований може потрапити в умовні 10%, на яких вакцина не спрацювала;

  • тривалість імунітету невідома, як і те, чи захистить вакцинація від повторної інфекції;

  • ми не знаємо також, чи здатні вакциновані особи бути розповсюджувачами інфекції у випадку їхнього зараження, за відсутності у них симптомів захворювання.

На думку всесвітньо відомого американського інфекціоніста доктора Фаучі, повернутися до нормального життя можна буде після досягнення колективного імунітету. При найкращому сценарії – наприкінці 2021 року.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Катерина Амосова Катерина Амосова
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
Тег
Вакцина від коронавірусу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Новини медицини

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини