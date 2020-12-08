Сьогодні о 6:31 ранку 90-річна громадянка Великої Британії місіс Margaret Keenan стала першою мешканкою країн "колективного Заходу", яка отримала першу дозу новаторської мРНК вакцини Pfizer на старті найбільшої в історії кампанії з імунізації від COVID-19.

Ін‘єкцію вакцини зробила медична May Parsons, родом з Філіппін, яка працює в Національній службі здоров‘я Великої Британії протягом 24 років.

Margaret Keenan, яка дотримувалася режиму самоізоляції вдома з початку пандемії, вважає сьогоднішню подію найціннішим подарунком до свого дня народження. Ін‘єкція другої дози має бути проведена через 21 день.

Чи можна провакцинованим припинити носіння маски і дистанціювання?

На жаль, поки що – ні, і ось чому:

наявна інформація свідчить про імовірний розвиток імунного захисту через 7-14 днів після введення 2-ї дози вакцини. Досліджень в більш ранні терміни поки немає;

дані щодо ефективності, яка для наявних вакцин Pfizer, Moderna і Спутнік-V складає 90+%, отримані лише на обмеженій кількості учасників клінічних досліджень 3-ї фази. Тобто, вони є попередніми і можуть виявитися занадто оптимістичними, майбутнє покаже;

до отримання колективного імунітету кожен провакцинований може потрапити в умовні 10%, на яких вакцина не спрацювала;

тривалість імунітету невідома, як і те, чи захистить вакцинація від повторної інфекції;

ми не знаємо також, чи здатні вакциновані особи бути розповсюджувачами інфекції у випадку їхнього зараження, за відсутності у них симптомів захворювання.

На думку всесвітньо відомого американського інфекціоніста доктора Фаучі, повернутися до нормального життя можна буде після досягнення колективного імунітету. При найкращому сценарії – наприкінці 2021 року.

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