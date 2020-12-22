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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Вакцина Pfizer з високою ймовірністю подіє на новий варіант коронавірусу

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Генеральний директор німецької біотехнологічної компанії BioNTech Угур Шахін висловив упевненість, що розроблена разом з Pfizer вакцина ефективна проти нового варіанту коронавірусу.

Як передає The Guardian, точна інформація про те, чи діє препарат або його потрібно адаптувати, з'явиться через пару тижнів.

На даний момент команда BioNTech напевно не знає, чи зможе їх вакцина забезпечити захист проти мутованого штаму.

Вчений підкреслив, що білки британського варіанту на 99% ідентичні білкам переважаючих штамів. Це послужило основою для впевненості в тому, що вакцина буде ефективною.

За словами Шахіна, якщо доведеться адаптувати препарат до нового штаму, на це знадобиться близько шести тижнів.

MedOboz раніше повідомляв, що новий штам коронавірусу дійсно передається легше, ніж вже відомі досі, а ймовірність мутацій обумовлена генетичними особливостями збудника.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Тег
Вакцина від коронавірусу
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