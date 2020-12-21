Вакцина Pfizer схвалена для використання в Євросоюзі

Віктор Литвиненко Новини медицини 18:25, 21.12.2020

Вакцина від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech дозволена для застосування в Євросоюзі.

Відповідна інформація була опублікована на сайті Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА).

Згідно з рекомендаціями ЕМА, отримати щеплення від коронавірусу можуть люди старше 16 років.

Щоб почати масштабну імунізацію, потрібне схвалення Європейської комісії. Процедура може зайняти кілька днів.

Влада Німеччини та ряду інших європейських країн заявили, що сподіваються почати вакцинацію населення 27 грудня.

Раніше MedOboz писав, що поява вакцини проти коронавірусу та високий попит на неї можуть призвести до активації злочинних схем. Шахраї намагатимуться продати підробку.

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