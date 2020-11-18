Дослідження 3-ої фази у 44 тисяч добровольців завершено після досягнення 170 випадків інфекції COVID-19. Серед них 162 – в групі плацебо і лише 8 – після вакцинації.
Висновок: за остаточними данними, ефективність вакцини становить 95%!
Серед осіб старше 65 років ефективність – 94%!
Серед 10 випадків тяжкого COVID-19 – 9 сталися в групі плацебо.
Серйозні побічні ефекти не зареєстровані. Із несерйозних – лише сильна слабкість після 2-ої дози у 3,7%.
Респект науці.
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