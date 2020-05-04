В Україні знімуть заборону на планові операції: очільник МОЗ назвав дату

В Україні вже з 5 травня повинні дозволити проведення планових операцій і госпіталізації в разі загрози життю і здоров'ю людини.

Із такою заявою виступив на брифінгу в понеділок, 4 травня, міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Кабінет міністрів уже ухвалив відповідне рішення (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На час карантину в Україні заборонили планові операції. Але карантин триває 55 днів і справді вже є необхідність проводити такі операції, зокрема за життєвими показниками. Я це відчув після спілкування з лікарями на місцях", – поділився очільник МОЗ.

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Він уточнив, що було ухвалено постанову уряду, яка вносить зміни в попередню – №211.

"Відразу після опублікування, думаю, що завтра, у нас в країні дозволять проведення планових операцій і госпіталізації, якщо це буде необхідно, щоб знизити ризик життю і здоров'ю людини. Але госпіталізація здійснюватиметься після тестування методом ПЛР", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Степанов заявив, що в Україні склалася сприятлива ситуація, яка дозволяє почати ослаблення карантину.