В Україні збільшили тариф за пологи: скільки коштуватимуть і чи залишиться оплата "в конверті"

В Україні з 1 квітня 2021 року в межах програми медичних гарантій Національна служба здоров'я (НСЗУ) збільшить тариф за пологи – із 8 до 10 тисяч гривень.

У відомстві зазначають, що реформа медицини мала на меті скоротити неофіційні платежі в лікарнях і зробити пологи безоплатними, проте випадків, коли батьки платять лікарям "у кишеню", все одно вистачає. Про це йдеться у сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Як відомо, з податків громадян за кожні пологи держава сплачує 8000 гривень. Це означає, що для українок вони повинні бути безоплатними. Але в пологових заявляють, що тариф не виправданий, бо грошей не вистачає. Також медики пояснюють: якщо фізіологічні пологи можуть обійтися у 8,5 тисяч гривень, то кесарів розтин коштує набагато більше – називають суму в 20 тисяч гривень.

В Україні збільшили тариф за пологи

У Національній службі здоров'я, яка сплачує за послуги, вважають: головні лікарі лукавлять, коли кажуть, що їм не вистачає грошей. Тариф прорахований – 8 тисяч є середньою ціною і за фізіологічні пологи, і за кесарів розтин. Цих грошей достатньо, щоб надати всі послуги мамі й дитині, купити медикаменти. Що більше пологів у закладі – то більший прибуток, і це підтверджують звіти за рік реформи, переконують у відомстві.

Зокрема, за словами очільника НСЗУ Андрія Віленського, за рік реформа суттєво "зменшила ходіння грошей у конвертах у пологових". З 1 квітня тариф за пологи збільшать до 10 000 гривень, проте і сьогодні медики в пологових заявляють, що цього буде замало. Вони кажуть, що лікарям зарплатню підвищили тільки на 4%, і це нібито навряд зможе вплинути на неформальні платежі.

"У Національній службі здоров'я закликають батьків не платити за пологи у конвертах. Данина традиції віддячити лікарю – це хабар. За пологи вже сплачено з наших податків. А якщо гроші вимагають – не боятися скаржитися у службу. Вона або змушує пологовий повернути гроші, або взагалі може розірвати контракт на фінансування установи", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Херсонській області в пологовому будинку загинула жінка і новонароджена дівчинка. Причетні до трагедії медики залишилися безкарними та продовжили приймати пацієнтів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!