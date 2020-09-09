В Україні зафіксували першого зараженого небезпечною лихоманкою з Європи

Олексій Тітофф Новини медицини 11:24, 9.09.2020 Оновлено: 11:43, 9.09.2020

У Зіньківському районі Полтавської області зафіксували перший випадок в Україні лихоманки Західного Нілу.

Як повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України, у пацієнта підвищилася температура до 39 градусів. Також чоловік скаржився на слабкість і ломоту в м'язах. Після огляду лікарем його госпіталізували.

Відзначається, що в Європі вже відомо про 122 випадки зараження цим вірусом, з них 10 – летальні. У Греції виявили 54 заражених (8 смертей), Іспанії – 44 (2 смерті), Італії – 22 і Румунії – 2. До того ж в іспанській провінції Севілья триває спалах цієї хвороби.

Додамо, що вакцини для профілактики лихоманки Західного Нілу не існує. Переносниками вірусу найчастіше є комарі. Водночас інфікована людина не є заразною.

Медики порадили, як захиститися від укусів комах:

  • вибирайте одяг із довгими рукавами з щільної тканини;

  • використовуйте засоби від цих комах;

  • за необхідності здійснюйте дезінсекцію приміщення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Іспанії повідомили про першу жертву від вірусу лихоманки Західного Нілу.

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