В Україні узаконили трансплантацію: Степанов розкрив перші деталі

Максим Степанов заявив, що Кабмін узаконив трансплантацію органів

Кабінет міністрів України узаконив трансплантацію, підтримавши постанову Міністерства охорони здоров'я "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині".

Про це написав на своїй сторінці у Facebook очільник МОЗ Максим Степанов. Він наголосив, що цей крок дав старт цілому напрямку у вітчизняній медицині.

"Це перемога, над якою ми працювали спільно з нашими лікарями протягом останнього часу. Україна нарешті створила цивілізовані умови для проведення складних та наукоємних операцій з трансплантації. Наші лікарі нарешті отримують можливість використовувати донорську шкіру", – написав міністр.

Він наголосив, що це істотно спростить лікування опіків будь-якої складності й дасть набагато більші шанси на одужання пацієнтам з такими ураженнями. Адже тепер мінімізується ризик зараження, ймовірність ускладнень з перебігом сепсису, а реабілітація стане дешевшою і менш болісною.

Ще один важливий аспект ухваленого документу, за словами Степанова, – це створення ринку біоімплантів в Україні. Зокрема, відтепер упорядковується їх обіг, виготовлення та контроль якості.

"Ми започатковуємо умови для розвитку вітчизняного виробництва біоімплантів, що знизить фінансове навантаження на медичну систему. Хрящі, сухожилля, фрагменти кісток тощо виготовлятимуться в Україні, а не імпортуватимуться. Це вкрай важливо і в аспекті соціальної реабілітації наших військових та ветеранів АТО/ООС, людей, які отримали травми в аваріях та на виробництвах", – пояснив урядовець.

Степанов також підкреслив, що ухвалення постанови позитивно вплине і на економіку України. Адже вона дозволить створити окрему виробничу галузь та стимулюватиме створення нових робочих місць.

"Наші лікарі не їхатимуть за кордон в пошуках кращої долі, а матимуть всі умови для успішної самореалізації в Україні. Україна нарешті стає повноправним гравцем на світовому ринку трансплантації й переконаний, створить серйозну конкуренцію іноземним виробникам", – підсумував міністр.

Кабмін підтримав постанову МОЗ, яка узаконює трансплантацію. Скриншот допису

Максим Степанов розповів, що документ запустить прорив в українській медицині. Скриншот допису

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