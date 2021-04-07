В Україні оновили протокол лікування COVID-19: Голубовська назвала головні зміни

У Міністерстві охорони здоров'я України внесли зміни до протоколу лікування коронавірусної хвороби. Відповідний наказ підписав глава МОЗ Максим Степанов.

Документ опублікували у вівторок, 6 квітня, на сайті міністерства. Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська на своїй сторінці в Facebook розповіла про головні зміни в протоколі.

Так, для препарату "Тоцилізумаб" було регламентовано одноразове введення. У документі наголошується, що його не можна використовувати за межами стаціонару.

Також змінений протокол регулює призначення глюкокортикоїдів: їхні дози можуть бути збільшені при погіршенні клініко-лабораторних даних пацієнта.

Скріншот. Джерело: Ольга Голубовська в Facebook

Нагадаємо, раніше протокол лікування коронавірусу в Україні оновлювали наприкінці 2020 року. Тоді препарат "Тоцилізумаб" виключили з лікування хворих з критичним перебігом інфекції, а призначати рекомендували тільки "важким".

Також в листопаді 2020-го в український протокол лікування коронавірусної хвороби додали новий метод – введення реконвалесцентної плазми (тобто, виділеної з крові людей, які перехворіли на COVID-19).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна вже наблизилася до плато третьої хвилі пандемії коронавірусу. Однак, незважаючи на те, що темпи поширення хвороби поступово будуть стабілізуватися, в деяких регіонах все ж ще зафіксують рекорди.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!