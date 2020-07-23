В Україні може знову спалахнути епідемія кору: медики забили на сполох

У Центрі громадського здоров’я України заявили, що в недалекому майбутньому країна може зіткнутися зі спалахом небезпечної хвороби – кору.

За словами фахівців, трапиться це через низький рівень проведення у 2020 році щеплень від нього. Зокрема, серед дітей віком до року, пише ВВС.

Зазначається, що в Україні, яку в 2019-му охрестили столицею кору в Європі, за минулий рік на цю інфекцію захворіло понад 100 тисяч осіб.

Міжнародні організації, лікарі та МОЗ били на сполох, закликаючи з цим боротися. Було проведено масштабні інформаційні кампанії, крім того, мобільні бригади вакцинації об'їжджали найбільш постраждалі від епідемії кору райони, що врешті дало свої результати.

Україні загрожує спалах кору через низьку вакцинацію населення

Так, за 12 місяців минулого року від кору в країні вакцинували 93% дітей віком до одного року. Хоча, підкреслюють медики, для формування колективного імунітету цей показник має становити 95%. Водночас констатують, що це таки гарні результати на тлі 45% щеплених дітей у 2014 році.

"Якщо за 5 місяців 2019 року в Україні зафіксували понад 50 тисяч хворих на кір, то за цей же період 2020-го було 240 хворих. Можна сказати, що ми подолали спалах кору", – кажуть у Центрі громадського здоров'я.

Однак додають, що в 2020 році ці здобутки можуть зійти нанівець. Адже рівень щеплення від кору знову падає. Зокрема, до кінця року, за розрахунками ЦГЗ, лише 68% дітей віком до одного року отримають вакцину від кору. Саме тому, підкреслюють фахівці Центру, є ризики, що до України прийдуть нові спалахи цієї хвороби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, експерти побоюються, що під кінець року до пандемії коронавірусу в Україні приєднається спалах ще однієї інфекції – кору.