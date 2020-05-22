В Україні критично впав рівень вакцинації проти кору: Степанов пояснив небезпеку
В Україні за останній час на 20% знизився рівень вакцинації від таких хвороб, як кір, краснуха і паротит.
Про це на брифінгу МОЗ 22 травня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).
"Ми отримали дані за перший квартал щодо показників сімейної імунізації. І нас турбує ситуація, що склалася загалом по країні та в регіонах. Бачимо зниження показників сімейної імунізації на 5%. А що стосується ситуації з імунізації від кору, краснухи та паротиту, вона критична – зниження на 20%", – сказав він.
За його словами, зараз Міністерство охорони здоров'я України готує листи до голів обласних державних адміністрацій із проханням активізувати процес вакцинації.
Він також закликав батьків відповідально поставитися до цього питання і вакцинувати дітей, згідно з календарем щеплень.
"Адже здоров'я наших дітей – це найважливіше, що може бути", – підкреслив Степанов.
Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український імунолог Олег Назар заявив, що життю українців можуть загрожувати спалахи безлічі інфекцій, поки країна кинула всі зусилля на боротьбу з коронавірусом.