В Україні критично впав рівень вакцинації проти кору: Степанов пояснив небезпеку

В Україні за останній час на 20% знизився рівень вакцинації від таких хвороб, як кір, краснуха і паротит.

Про це на брифінгу МОЗ 22 травня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми отримали дані за перший квартал щодо показників сімейної імунізації. І нас турбує ситуація, що склалася загалом по країні та в регіонах. Бачимо зниження показників сімейної імунізації на 5%. А що стосується ситуації з імунізації від кору, краснухи та паротиту, вона критична – зниження на 20%", – сказав він.

В Україні рівень вакцинації від кору впав до критичних 20%

За його словами, зараз Міністерство охорони здоров'я України готує листи до голів обласних державних адміністрацій із проханням активізувати процес вакцинації.

Він також закликав батьків відповідально поставитися до цього питання і вакцинувати дітей, згідно з календарем щеплень.

"Адже здоров'я наших дітей – це найважливіше, що може бути", – підкреслив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український імунолог Олег Назар заявив, що життю українців можуть загрожувати спалахи безлічі інфекцій, поки країна кинула всі зусилля на боротьбу з коронавірусом.

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