Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

В Україні критично впав рівень вакцинації проти кору: Степанов пояснив небезпеку

1.5т
Читати матеріал російською

В Україні за останній час на 20% знизився рівень вакцинації від таких хвороб, як кір, краснуха і паротит.

Про це на брифінгу МОЗ 22 травня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Ми отримали дані за перший квартал щодо показників сімейної імунізації. І нас турбує ситуація, що склалася загалом по країні та в регіонах. Бачимо зниження показників сімейної імунізації на 5%. А що стосується ситуації з імунізації від кору, краснухи та паротиту, вона критична – зниження на 20%", – сказав він.

В Україні рівень вакцинації від кору впав до критичних 20%

В Україні рівень вакцинації від кору впав до критичних 20%

За його словами, зараз Міністерство охорони здоров'я України готує листи до голів обласних державних адміністрацій із проханням активізувати процес вакцинації.

Він також закликав батьків відповідально поставитися до цього питання і вакцинувати дітей, згідно з календарем щеплень.

"Адже здоров'я наших дітей – це найважливіше, що може бути", – підкреслив Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий український імунолог Олег Назар заявив, що життю українців можуть загрожувати спалахи безлічі інфекцій, поки країна кинула всі зусилля на боротьбу з коронавірусом.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "вакцинація" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Марина Ліснічук
Теми
вакцинація Вакцинація в Україні
Особа
Максим Степанов
Місце
Україна
Теги
щеплення від кору Міністерство охорони здоров'я
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
3
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Новини медицини

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Коронавірус. Найважливіше

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини