В Україні 17 регіонів не "вписались" у "коронавірусну норму": де найбільше нових хворих

У більшості регіонів України останнім часом фіксується зростання заражених коронавірусом.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 23 серпня, який транслювала пресслужба МОЗ на своїй сторінці у Facebook. Він відзначив, що в Україні продовжується розгортання медзакладів для лікування заражених (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми фіксуємо зростання кількості хворих майже у всіх регіонах нашої країни, переважній більшості регіонів. Якщо подивитися на наш базовий показник, який становить 40 нових виявлених випадків на 100 тис. населення за 14 днів, то, згідно зі статистикою, на сьогоднішній ранок цей показник перевищено вже в 17 регіонах нашої країни", – пояснив Степанов.

Так, найбільше нових випадків за минулу добу було зафіксовано у:

Києві – 307;

Чернівецькій області – 213;

Івано-Франківській області – 174;

Харківській області – 169;

Львівській області – 146;

Одеській області – 121.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок неділі, 23 серпня, в Україні офіційно підтверджено 104 958 випадків коронавірусу. За минулу добу інфекцію виявили у 1987 осіб.