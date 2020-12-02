В ООН ухвалили історичне рішення про вилучення канабісу зі списку небезпечних наркотиків

Медичний канабіс вилучили з переліку найнебезпечніших наркотиків у світі, у якому присутній, зокрема, героїн.

Таке рішення ухвалила 2 грудня комісія ООН з наркотичних засобів, у яку входить 53 країни світу, пише The New York Times.

Комісія ООН проголосувала за вилучення канабісу зі списку наркотиків

Видання зазначає, що це відкриває можливості для розширення досліджень.

Особливу увагу було приділено ключовій рекомендації про вилучення канабісу зі списку IV Єдиної конвенції про наркотики 1961 року. У ньому він був разом із такими речовинами, як героїн.

Представники українського руху "Марш свободи", який спрямований на легалізацію марихуани в медичних цілях, назвали рішення комісії ООН історичним. Також там наголосили, що Україна відіграла ключову роль у цьому.

"Якби представник України солідарно з пулом Росії проголосував проти, історичне рішення не було б ухвалено", – зауважили в русі.

Facebook "Марш свободи".

Facebook "Марш свободи".

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час місцевих виборів в Україні 25 жовтня було проведено опитування від президента Володимира Зеленського. Одне з питань стосувалося легалізації канабісу. Ідею підтримали 64,88%, проти висловилися – 29,53%.

Раніше у "Слузі народу" заявили про підготовку законопроєкту щодо легалізації медичного канабісу, а міністр охорони здоров'я назвав умови, за яких його узаконять.