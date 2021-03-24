В "Охматдиті" провели першу операцію з пересадки нирки дитині. Фото

У київській лікарні "Охматдит" провели першу операцію з трансплантації нирки. Орган пересадили 12-річній дівчинці з Харківської області.

Про це у Facebook написала засновниця громадської організації "IDonor: Всеукраїнська платформа донорства", журналістка Ірина Заславець.

"Все пройшло успішно. Дитина добре почувається. У четвер (25 березня. – Ред.) вона чекає в гості журналістів, щоб розповісти, як це прекрасно – мати здорову нирку", – повідомила вона.

Заславець розповіла, коли у дитини відмовляють нирки, вона переїжджає до Києва в "Охматдит", де тричі на тиждень проходить процедуру гемодіалізу. І для таких дітей токсикологія лікарні перетворюється в будинок, де вони живуть роками. Адже операція за кордоном коштує 70 тисяч доларів.

"Я два роки тому була свідком розмови дівчинки з мамою. Вона в той час в "Охматдиті" жила або п'ять, або шість років. Дівчинка просила приїхати в гості, мама говорила, що часу немає, можливо наступного місяця", – згадувала Заславець.

Журналістка додала, що в Україні є закон і розроблено пілотний проєкт МОЗ, за яким держава оплачує трансплантації в "Охматдиті".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Запоріжжі лікарі успішно провели трансплантацію серця. Пацієнтом був 38-річний чоловік після двох операцій на серці.

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