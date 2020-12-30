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В Іспанії розробили "ловця" коронавірусу в повітрі

7.3т
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В Іспанії придумали пристрій, який буде виявляти коронавірус у повітрі

В Іспанії придумали пристрій, який буде виявляти коронавірус у повітрі

Команда вчених із Політехнічного університету Валенсії та Університету Валенсії розробили систему, яка буде здатна виявляти наявність коронавірусу в повітрі у закритих приміщеннях. Винахід функціонує за рахунок роботи високочутливого біосенсора.

Як пише Medical Express, прилад безперервно відстежує якість повітря. Зокрема, він дозволяє оперативно виявляти наявність патогенів в будинках, навчальних класах, ресторанах, кінотеатрах або транспорті.

"Розроблена нами система заснована на біосенсорі, що використовує специфічні антитіла, які можуть виявляти вірус SARS-CoV-2 у повітрі", – пояснив професор кафедри хімії та директор Інституту молекулярного розпізнавання і технологічних розробок Політехнічного університету Валенсії Анхель Макіейра.

Щоб перевірити ефективність розробки, спочатку її протестували на вірусоподібних частинках, які не були здатні заражати людей. Вони стали своєрідним муляжем, але не містили в собі генома. Водночас, в решті копія повністю відповідала структурі коронавірусу: вона містила чотири базових білки. Це гарантувало реакцію антитіл в приладі та розпізнавання шкідливих збудників у повітрі.

Дослідники додали, що коли кількість вірусів буде нести загрозу здоров'ю тим, хто перебуває у приміщенні, біосенсор видасть попереджувальний сигнал.

В Іспанії вже замислюються про те, щоб почати застосовувати розробку вчених в лікарнях, аби запобігти поширенню інфекції серед медперсоналу та суспільства загалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції створили спеціальний медальйон, який нібито здатний знищити до 93,5% коронавірусів у повітрі навколо людини, яка носить пристрій на шиї. Прототипом винаходу став відлякувач малярійних комарів. Однак його доповнили озонатором і секретним інгредієнтом.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Коронавірус
Місце
Іспанія Валенсія
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