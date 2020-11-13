В Інституті раку знову скандал: жінка померла через недбалість лікарів

Віктор Литвиненко Новини медицини 11:27, 13.11.2020 Оновлено: 11:50, 13.11.2020

Трьом медикам з Національного інституту раку пред'явлені звинувачення в халатності, яка коштувала пацієнтці життя.

Про це повідомляється на сайті Генеральної прокуратури України.

За даними розслідування, лікар-анестезіолог головної онколікарні країни, не провівши передопераційну підготовку хворої, зробив їй ін'єкцію двох препаратів, які не сумісні при одночасному використанні. Після цього стан жінки різко погіршився і настала смерть.

Щоб приховати помилку медика, двоє його колег, лікуючий лікар і патологоанатом, після розтину внесли в меддокументацію недостовірні дані про причину смерті.

На даний момент вирішується питання про обрання запобіжних заходів та усунення лікарів від займаних посад.

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