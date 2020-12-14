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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
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В день народження хірурга краще не оперуватися

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Метою дослідження було встановити різницю між показником смертності у хворих, які були прооперовані в дні народження хірургів, і у пацієнтів, яких оперували в інші дні.

Ретроспективне дослідження було проведено в США. Його учасниками стали пацієнти віком 65-99 років, які перенесли одну з 17 поширених невідкладних хірургічних процедур.

Вчені оцінили післяопераційну смертність хворих, яка визначалася як смерть протягом 30 днів після операції.

З 980 876 процедур, виконаних 47 489 хірургами, 2064 операції були проведені в дні народження лікарів.

Пацієнти, які перенесли операцію в день народження оперуючого хірурга, мали більш високу 30-денну смертність в порівнянні з пацієнтами, що перенесли операцію в інші дні – 7,2% проти 5,6%.

Ці дані свідчать про те, що хірурги можуть відволікатися на життєві події, не пов'язані безпосередньо з роботою, чому є кілька пояснень:

  • в свій день народження хірурги можуть відчувати більш сильні тимчасові обмеження;

  • розмови про свято з іншими членами бригади під час хірургічних процедур можуть відволікати і призводити до лікарських помилок;

  • хірурги можуть отримувати повідомлення з привітаннями, що може їх відволікати в операційній;

  • можливо, що хірурги дозволяють хірургам-стажерам робити більше в цей день, щоб раніше звільнитися і повернутися додому;

  • наявність проблем, які не пов'язані з роботою, може перешкодити хірургам в прийнятті відповідних рішень під час і після процедур.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
здоров'я
Теги
лікарська помилка лікарі
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