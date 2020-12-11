В Австрії визнали евтаназію законною

В Австрії 11 грудня Конституційний суд дозволив асистований суїцид (евтаназію).

У рішенні суду сказано, що заборона евтаназії порушує право людини на самовираження, передає DW. Неконституційним визнано положення про заборону всіх видів асистованого суїциду без винятку.

Евтаназію в країні дозволили за умови, що на рішення людини покінчити з життям не вплинули такі фактори, як матеріальне становище. Законною процедура буде, якщо пацієнт сам прийме препарат, а лікар тільки допомагатиме. Також слід переконатися, що тяжкохворим людям буде забезпечуватися належний догляд.

Спосіб асистованого суїциду, коли лікар самотужки робить хворому смертельну ін'єкцію, в Австрії залишиться під забороною.

Конституційний суд зобов'язав уряд і парламент Австрії до 1 січня 2022 року розробити й ухвалити відповідні нормативні документи.

Додамо, евтаназія (вбивство на прохання пацієнта) легалізована, зокрема, в Нідерландах, Швейцарії, Бельгії, Канаді, Австралії, Люксембурзі, Новій Зеландії, Колумбії, восьми штатах США.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У лютому 2020 року Верховний суд Німеччини виніс рішення, що заборона на евтаназію на комерційній основі суперечить конституції країни. Заборона евтаназії була введена в ФРН у 2015 році.

У Бельгії три лікарі постали перед судом за звинуваченням в недотриманні умов евтаназії 38-річної бельгійки Тіни Ніс. Ця пацієнтка заявила про своє право померти в 2010 році через важку хворобу. Сестри жінки звинуватили медиків в "отруєнні".

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