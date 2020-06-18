Уроки пандемии: хлорохиновая истерия, вопросы без ответов и кто спасет утопающих

Всемирный исследовательский проект "Как противомалярийный препарат поможет нам побороть коронавирус", окончательно с треском провалился. 15 июня FDA опубликовала отчет о том, что хлорохин и его аналоги больше нет смысла рекомендовать в качестве средства для лечения COVID-19 с учетом того, что тяжелые последствия его применения существенно превышают преимущества по влиянию на заболевания, вызванные коронавирусом.

Другими словами, идея применения хлорохина для лечения COVID-19, запущенная из TWITTER американского президента и поддержанная ВОЗ, которая даже инициировала для этого международное исследование SOLYTARITY, показала свою безосновательность. И главное - наглядно продемонстрировала, что бывает, когда за решение медицинской проблемы берутся люди, не имеющие к медицине никакого отношения.

А ВОЗ и ныне там

Пока некоторые мировые лидеры активно стремились как можно быстрее внедрить "волшебную противомалярийную пилюлю" локально, в своих странах, коронавирус продолжал вызывать тяжелые осложнения и уносить жизни людей по всему миру. Возможно, именно хлорохиновая истерия на время замедлила поиск действительно эффективных тактик борьбы с коронавирусом.

Что в итоге? Как в известной басне о лебеде, раке и щуке: несмотря на все потуги и усилия в лечении COVID-19, ВОЗ и ныне там - в начале пандемии.

Развитие ОРВИ проходит определенные стадии: от инфицирования до тяжелого течения заболевания и реально зависит от величины вирусной нагрузки в организме. Чем она выше - тем тяжелее стадия заболевания. И до сих пор не решена очень важная проблема: подавление размножения коронавирусов с первых часов попадания в организм, чтобы предотвратить развитие заболевания от легких форм к тяжелым стадиям, требующим госпитализации и реанимации.

То есть на вопрос, - чем лечить больных при следующем подъеме заболеваемости COVID-19? - внятного ответа как не было, так и нет. Все ждут панацею в виде вакцины, но уже сегодня ясно, что пока она появится, большая часть мира успеет переболеть. То есть, либо сформирует иммунитет естественным путем, и вакцина будет не актуальна, либо этот коронавирус изменится (что является довольно типичной ситуацией для вирусов семейства ОРВИ) и тогда разработку очередной вакцины нужно будет начинать заново.

Спасение утопающих

В ситуации полной неопределенности, один на один со своими проблемами, оказались медики. И в первую очередь, без внятного ответа на вопрос - как и чем лечить реальных пациентов с COVID-19? В том числе тех, кто болеет нетяжело (такие тоже, оказывается, есть, просто о них забыли!) и к ним, принятый наскоро национальный протокол по лечению коронавирусной инфекции, где красной нитью проходит все тот же хлорохин, не приложишь, как ни старайся.

В связи с этим остро встал вопрос и защиты самих медицинских работников от заражения коронавирусом. Ситуация начала развиваться по типичному для нашей страны сценарию: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Решать проблему защиты отечественных медиков взялся украинский производитель лекарственных препаратов - компания "Экофарм". Не отвлекаясь на поднятый хейт от "специалистов" в области черного пиара, и, не дождавшись ответа из МОЗ Украины, компания по просьбам медучреждений, работающих с COVID-19, начала поставлять в качестве гуманитарной помощи препарат c действующим веществом протефлазид. До этого, компания провела исследование на базе ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины" действующего вещества протефлазид в отношении коронавируса и получила убедительные доказательства его эффективности по влиянию на коронавирус. То есть, на начало пандемии для препарата c действующим веществом протефлазид, в отличие от многих других препаратов, которые были включены в национальный протокол, уже была показана способность блокировать размножение РНК-содержащего коронавируса (вирус трансмиссивного гастроэнтерита свиней).

Вопросы эффективности

По состоянию на 16 июня 2020 года "Экофарм" направил гуманитарную помощь по запросам в более чем 100 медицинских учреждений Украины. В списке – Ассоциация неонатологов Украины, Киевский городской центр перинатальной и репродуктивной медицины, Департамент здравоохранения и медицинских услуг Черкасского горсовета, Черновецкая областная клиническая больница, Запорожская областная клиническая больница, Центры первичной медико-санитарной помощи гг. Киева, Винницы, Ровно, Хмельницкого, Харькова, Кривого Рога, Луцка и других медицинских учреждений.

Всего за период с 21 февраля по 16 июня 2020 года компания "Экофарм", в качестве гуманитарной помощи, передала более 25 000 флаконов прямого противовирусного препарата c действующим веществом протефлазид.

А что с эффективностью? Лучшим ответом на этот вопрос являются массовые повторные запросы от медучреждений на оказание помощи дополнительными поставками препарата. Потому что на фоне приема противовирусных препаратов c действующим веществом протефлазид не было зарегистрировано ни одного случая смертельного исхода при COVID-19. И это – в более чем сотне клиник!

Парадоксы пандемии

Парадоксально, но факт - идея медицины, основанной на доказательствах, в условиях пандемии неожиданно была отодвинута на задний план ее ярыми сторонниками. Началось повальное экспериментаторство, в то время как уже полученные данные об эффективности лекарственных средств в отношении коронавируса, почему-то не принимались во внимание. Как результат: еще раз подтвержденные тяжелые побочные эффекты "панацеи" в виде хлорохина и его аналогов… В том числе их угнетающее влияние на иммунитет, который при коронавирусной пневмонии приводит к плачевному результату, так как, по сути, "добивает" иммунную систему.

Какие меры будут предприняты в будущем, когда придется еще не раз столкнуться не только с коронавирусом, но и с другими вирусными пришельцами? Опыт "первой волны" коронавирусной атаки показал, что предугадать логику авторов национальных протоколов лечения, невозможно. Но хотелось бы, чтобы борьба за жизнь заболевших в дальнейшем проводилось препаратами, которые показали свою эффективность в клинической практике, а не по методичке из TWITTER.

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