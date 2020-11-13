Українців від COVID-19 лікуватимуть реконвалесцентною плазмою – оновлений протокол МОЗ

В протокол лікування коронавірусної хвороби додали новий метод. Тепер для підвищення імунного захисту будуть вводити реконвалесцентну плазму.

Новий документ протоколу опублікований на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

Реконвалесцентна плазма – це плазма, виділена з крові людей, які перехворіли ковідом. У такій біологічної рідини в великих кількостях містяться імуноглобуліни (антитіла) IgG. Цей метод використовується в США, Європі, Росії. Процедура проста, плазма вимагає тільки стандартної перевірки в Центрі крові.

У МОЗ вважають, що починати вводити плазму людини, яка одужала, потрібно при появі перших симптомів ковіду, поки в організмі хворого не утворилися власні антитіла.

Найефективнішим є застосування плазми в перші три доби від прояву інфекції. Препарат рекомендований для терапії COVID-19 на ранніх стадіях за умови позитивного результату на SARS-CoV-2, який підтверджений лабораторно, і при ризику тяжкого перебігу хвороби.

На даний момент, згідно з оновленим протоколом, для лікування коронавірусної хвороби використовують такі препарати:

парацетамол та ібупрофен, щоб знизити температуру та знеболити;

низькомолекулярні гепарини для зниження тромбоутворення;

фавіпіравір і ремдесивір – противірусні засоби;

кортикостероїди дексаметазон і гідроксікортізон;

тоцілізумаб – моноклональні антитіла ;

озельтамівір – при коінфекції грипу та коронавірусу;

антибіотики – при бактеріальній коінфекції.

Варто відзначити, що препарат гідроксихлорохін повністю виключений з протоколу "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби". В ході декількох досліджень було встановлено, що препарат не впливає на тяжкість хвороби, проте він може чинити негативний вплив на серце та інші органи.

Раніше MedOboz писав про те, які методи лікування COVID-19 використовуються в світовій практиці. Серед них – противірусні препарати, кортикостероїди, моноклональні антитіла, реконвалесцентна плазма.