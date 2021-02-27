Українці все частіше почали пропонувати свої органи на продаж: звідки ажіотаж і як влаштована трансплантологія

В Україні почастішали випадки спроб громадян продати свої органи – здебільшого люди пропонують нирку, рідше печінку. Кожен із них заявляє, що нібито хоче врятувати комусь життя, але не безоплатно.

Про це написала засновниця громадської організації "IDonor: Всеукраїнська платформа донорства", журналістка Ірина Заславець у своїй колонці на сайті Bit.ua. За її словами, такі повідомлення до організації надсилають майже щодня протягом останнього року.

Заславець зазначила, що на її переконання, невелика частина таких повідомлень може бути надіслана від правоохоронних органів, однак більшість – все ж написана реальними людьми. Вона наголосила, що донорство не передбачає оплати.

"Чому? Припускаю, що трішки вводять в оману такі цифри: нирка – 323 798 грн, серце – 609 366 грн, печінка – 929 125 грн. Це тарифи, які встановила держава за виконання операцій із трансплантації. Гроші з бюджету сплачуються лікарням за кожне пересадження органу. Тариф складається з вартості витратних матеріалів, медикаментів і оплати праці медпрацівників", – сказала вона.

Журналістка наголосила: це не вартість органа. Органами, за її словами, не торгують, їх винятково дарують.

Вона нагадала, що в Україні є два види донорства органів: родинні та посмертні – за життя кожна людина може поділитися органом із родичем, а обов’язковим складником цього процесу є добровільність.

"Що ж до посмертного донорства – у разі, коли консиліум лікарів констатує, що мозок пацієнта мертвий, але є розуміння, що органи здорові та можуть врятувати життя іншим, згоду на їх вилучення запитують тільки в рідних. Погоджуватися на донорство, коли родича вже не врятувати – це те, про що нині просять в українців", – написала журналістка.

Втім, вона зазначила, що механізму такої прижиттєвої згоди поки не розроблено.

"Рішення на родинне чи посмертне донорство абсолютно добровільне та альтруїстичне. Воно просто не передбачає оплати, останнє взагалі протизаконне й розцінюється, як торгівля органами. І так не тільки в Україні, а й у всьому світі", – додала Заславець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Львові одночасно провели чотири трансплантації життєво важливих органів від посмертного донора. Ним стала 47-річна жінка, яка померла від розриву аневризми в головному мозку.

Так, нирки жінки отримали 47-річний чоловік і 35-річна жінка з Тернопільщини, серце – 45-річний одесит, а печінку – 39-річна молода мама з Житомира.

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