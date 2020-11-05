Українці скуповують вітаміни, заспокійливі та противірусні препарати – дані Liki24.com

Попит на вітаміни в Україні істотно зріс за останні два тижні, кількість пошукових запитів на цю групу на сайті сервісу Liki24.com збільшилася більше ніж в 4,5 рази і продовжує зростати.

Про це Liki24.com повідомили агентству "Інтерфакс-Україна".

У компанії відзначили, що такий попит обумовлений не тільки сезонним зростанням кількості простудних захворювань, але і постійними повідомленнями в ЗМІ про необхідність зміцнення імунітету в період епідемії COVID-19.

"Найчастіше користувачі сервісу шукають вітамін "D" – як для дорослих, так і для дітей. За останні два тижні жовтня кількість таких запитів зросла вдвічі. Попит на цинк збільшився в сім разів, а на вітамін "С" – в 10 разів. Проте, наукових доказів того, що прийом вітамінів запобігає зараженню вірусними захворюваннями, не існує. При цьому ціни на вітаміни та інші біологічно активні добавки в аптеках залишаються стабільними: від 104 грн для вітаміну "D", від 4 грн для вітаміну "C" і від 49 грн для цинку ", – відзначається в повідомленні.

При цьому, дефіциту вітамінів всіх груп в аптеках України не спостерігається. Винятком є цинк, перебої в його поставках зафіксовані в останній тиждень жовтня.

"Крім вітамінів, в жовтні українці купили значно більше термометрів і пульсоксиметрів (приладів для моніторингу пульсу і кількості кисню в крові). Серед інших медикаментів, зберігається високий попит на парацетамол, антибіотики і препарат Дексаметазон, який в Україні використовують при лікуванні хворих на коронавірусів. Також, продовжує лідирувати за кількістю запитів препарат Протефлазід ", – додали в Liki24.com.

Компанія також зазначила, що з початку карантину заспокійливі препарати стабільно входять до п'ятірки лідерів з продажу та за кількістю пошукових запитів.

Сервіс Liki24.com з пошуку і доставки ліків співпрацює з понад 5 тисячами аптек по всій Україні. Щомісяця сайт сервісу відвідує понад 2,5 млн осіб.

Раніше MedOboz писав, які препарати використовують медики для лікування коронавірусної інфекції. Серед них – противірусні, кортикостероїди, моноклональні антитіла.