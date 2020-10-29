Український вчений розвінчав міф про російську "вакцину" від COVID-19

У Росії препарат "Супутник", яку представили як вакцину проти коронавірусу (COVID-19) не пройшов належних клінічних випробувань.
Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів академік НАН України Сергій Комісаренко. Він зазначив, що російську "вакцину" випробували лише на кількох десятках здорових молодих людей.
"Зрозуміло, що цього абсолютно недостатньо, тому Всесвітня організація охорони здоров'я негативно відреагувала на старт вакцинації "Супутником". Росіяни тільки планують третю стадію випробувань із закінченням вже в 2021 році і з залученням десятків тисяч добровольців, в тому числі в Ірані, який є одним з світових лідерів за кількістю хворих COVID-19", – сказав він.
Також Комісаренко висловив надію, що Україна не ввійде в число країн, де Росія має намір випробовувати свою "вакцину".
Як писав OBOZREVATEL:
Першу російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" зареєстрували ще на початку серпня, її розробником був названий центр Гакоронавірусукоронавірусукоронавірусукоронавірусукоронавірусукоронавірусукоронавірусукоронавірусукоронавірусукоронавірусукоронавірусукоронавірусукоронавірусукоронавірусукоронавірусукоронавірусумалії. Вакцина нібито була створена на основі ДНК аденовірусу і повинна "формувати імунітет і від грипу, і від коронавирусной інфекції". Відчувати вакцину також будуть на жителях Білорусі, куди в кінці вересня вже завезли першу партію.
При цьому вчені стурбовані, що намір Росії впровадити вакцину проти COVID-19 "Супутник-V" до проведення її повних випробувань може спровокувати мутацію нового коронавірусу дали сумнівні результати.
Стало відомо, що деякі добровольці, які відчували російську вакцину від коронавірусу, захворіли COVID-19.
В кінці вересня в Росії запатентували другу вакцину від коронавірусу, яку розробив Державний науковий центр вірусології та біотехнології "Вектор".
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