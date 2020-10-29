Український вчений розвінчав міф про російську "вакцину" від COVID-19

У Росії препарат "Супутник", яку представили як вакцину проти коронавірусу (COVID-19) не пройшов належних клінічних випробувань.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів академік НАН України Сергій Комісаренко. Він зазначив, що російську "вакцину" випробували лише на кількох десятках здорових молодих людей.

"Зрозуміло, що цього абсолютно недостатньо, тому Всесвітня організація охорони здоров'я негативно відреагувала на старт вакцинації "Супутником". Росіяни тільки планують третю стадію випробувань із закінченням вже в 2021 році і з залученням десятків тисяч добровольців, в тому числі в Ірані, який є одним з світових лідерів за кількістю хворих COVID-19", – сказав він.

Також Комісаренко висловив надію, що Україна не ввійде в число країн, де Росія має намір випробовувати свою "вакцину".

Як писав OBOZREVATEL:

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