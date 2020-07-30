Український препарат від COVID-19 успішно пройшов проміжні випробування, – вчені

Проміжні дослідження українського препарату "Корвітин" для неспецифічної терапії COVID-19 пройшли успішно. Його планують випробувати в лікуванні.

Про це написала КП в Україні з посиланням на слова завкафедрою клінічної фармакології та клінічної фармації Національного фармацевтичного університету Ігоря Зупанця.

За його словами, лікарські засоби на основі рослинного біофлавоноїду квірцитину, зареєстровані на ринку України і мають великий досвід використання під час серцево-судинної патології.

"Попередні дані, які ми отримали і зробили проміжний статистичний звіт, щоб розуміти, чи варто продовжувати це дослідження чи ні, ми побачили, що не було побічних ефектів, тобто препарат безпечний, простежувалася позитивна динаміка симптомів захворювання. Пацієнти суб'єктивно почувалися краще, і це дозволяло робити висновки про поліпшення їхнього самопочуття в комплексному лікуванні", – розповів учений.

На його думку, є всі передумови, щоб включити цей препарат у тимчасові протоколи реальної клінічної практики.

Зупанець сказав, що в інших країнах ці препарати вважають не ліками, а біологічно активними добавками. В Україні їх зареєстрували як ліки.

Квертицин проти коронавірусу випробовують у Канаді з початку року, в Україні досліждення почали 14 травня. Зараз спостерігають за 30 хворими, також планують вивчити дію прпарату на 200 пацієнтах з різних регіонів. "Корвітин" призначався особам із коронавірусною інфекцією, але з показаннями "серцево-судинна патологія".

"Таких пацієнтів, за нашими спостереженнями, близько 800, жоден із них не помер, хто використовував препарат "Корвітин", і все разом, клінічне випробування і реальна клінічна практика говорять нам про реальні перспективи цього препарату", – зазначив Зупанець.

Національна координаторка клінічного випробування Ольга Голубовська сказала, що, якщо вчасно застосувати ці ліки, можна уникнути важких форм захворювання.

"Препарат, який сьогодні обговорюється, володіє двома важливими властивостями саме для лікування цієї хвороби: він впливає на прогресування розвитку ендотеліальної дисфункції і, що цікаво, є імуномодулюючим засобом, пригнічуючи розвиток цих імунологічних реакцій, які називаються цитокіновими штормами і які викликають важкі ураження", – пояснила Голубовська.

Вона наголосила, що препарат застосовується тільки в комплексній терапії.

Гендиректор Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ Олександр Комаріда уточнив, що в Україні досліджують четверо ліків, які хочуть застосовувати проти COVID-19.

"У нас зараз зареєстровано чотири клінічних дослідження саме вітчизняних лікарських засобів, і міністерство уважно стежить за цією інформацією, всіляко підтримує виробників і надає всю необхідну допомогу в рамках чинного законодавства", – сказав Комаріда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зареєстрували чотири медичних препарати, які проходять клінічні випробування на лікування від коронавірусу (COVID-19) – "Амізон Макс" ("Фармак"), "Аміксин ІС" ("ІнтерХім"), "Біовен" ("Biopharma"),"Корвітин" ("Борщагівський ХФЗ"). Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.