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/ Новини медицини

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Біовен буде використовуватися для лікування COVID-19

  • Препарат внесено до протоколу лікування коронавірусної хвороби

  • Він допомагає скоротити смертність пацієнтів з важким перебігом

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Імунологічний препарат Біовен заводу "Біофарма" включений в український протокол лікування COVID-19.

Відповідний пост був опублікований в Facebook президентом фармкомпанії Костянтином Єфименко.

У заяві також говориться, що тестування препарату тривало з травня по жовтень 2020 року. У випробуваннях взяли участь пацієнти з важким перебігом хвороби, викликаної вірусом SARS-CoV-2.

Використання Быовену в комплексному лікуванні пневмонії виявилося ефективнішим, ніж стандартна терапія за такими показниками:

  • кількість летальних випадків скоротилася з 23,6% до 6,25%;

  • середній час до настання покращення скоротився з 9 до 5 днів;

  • скоротився час госпіталізації в стаціонарних умовах – на 3-5 днів.

Вивчення ефективності імуноглобулінів в лікуванні коронавірусної інфекції проходить по всьому світу. Цими дослідженнями займаються великі фармкомпанії Америки і Західної Європи, але "Біофарма" першою їх почала і першою завершила.

Біовен включили в український протокол лікування COVID-19
Біовен включили в український протокол лікування COVID-19. Джерело: Скріншот Facebook Костянтина Єфименка

Раніше MedOboz повідомляв, що за наказом МОЗ України "антиковідну" плазму було внесено до протоколу лікування коронавірусної хвороби. Така плазма, виділена з крові людини, яка одужала, містить високий титр антитіл до ковіду.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Теми
Лікування коронавірусу в Україні Коронавірус
Місце
Україна
Тег
ліки
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