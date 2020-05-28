Український апарат ШВЛ – хотілося як краще

26 травня ВГО "Всеукраїнська рада реанімації" звернулася з відкритим листом до керівництва України з приводу гучного винаходу держпідприємства "Новатор" – пристрою ШВЛ-2020. Відповідно до чинної документації, цей апарат сертифікований як ШВЛ, хоча по факту він являє собою автоматизовану версію мішка Амбу.

Передбачалося, що апаратом ШВЛ-2020 будуть оснащені відділення інтенсивної терапії, від реалізації цього глобального проєкту відмовилися тільки через широкий розголос та протести анестезіологів і реаніматологів, які вказали на підміну понять і неможливість використовувати цей пристрій для лікування пацієнтів з важкими ускладненнями коронавирусной інфекції COVID-19 з боку дихальної системи.

На цей момент риторика виробника і замовника (в особі Міністерства охорони здоров'я) змінилася, і тепер планується замовити випуск апаратів для короткочасного проведення штучної вентиляції легенів під час надання ЕМП (екстреної медичної допомоги). Це означає, що ШВЛ-2020 будуть встановлені в автомобілях ЕМП.

Суть звернення директора ВГО "ПРР" в особі Віталія Кирилюка полягає в тому, що це категорично неприпустимо по ряду причин. По-перше при наданні допомоги пацієнтам, стан яких загрожує життю, необхідно використовувати ШВЛ з характеристиками, аналогічними установленим у відділеннях інтенсивної терапії (ДСТУ 7032: 2009). ШВЛ-2020 не забезпечує необхідні функції й, відповідно, застосовуватися під час транспортування таких пацієнтів не може.

Також викликає питання пропозиція використовувати обладнання, яке не пройшло обов'язкові технічні та клінічні випробування, зокрема на вільне падіння, удар, електромагнітну сумісність та інші важливі параметри. Якщо подібні випробування проводилися, то їх результати оголошені не були.

Ще одна проблема, яка робить установку ШВЛ-2020 на спеціалізований автотранспорт ЕМП неможливим без порушення чинного законодавства – невідповідність апарату вимогам європейського стандарту EN 794-3: 1998 + A2: 2009.

Таким чином, державне замовлення виготовлення партії ШВЛ-2020 і спроба їх установки в автотранспорті ЕМП дуже нагадує бажання провести PR-кампанію коштом платників податків. Можна багато говорити про підтримку вітчизняного виробника, проте в такому випадку це тільки підтвердить ствердження, що українське є синонімом неякісного, а корупція – нашою національною рисою.

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