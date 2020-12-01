"Мінімальна зарплата лікаря в 2021 році повинна бути 20-30 тисяч гривень".

"Лікар повинен отримувати не менше 20-25 тисяч гривень зарплати в 2021 році – Зеленський".

"Медикам в Україні підвищать зарплати: президент озвучив суми".

"Зеленський зі Степановим пообіцяли медикам підвищення зарплат: Цифри стартують з 20 тисяч гривень".

Такими заголовками рясніли українські ЗМІ зовсім недавно, а точніше, 20 жовтня 2020 року. Лікарям, на плечі яких лягли боротьба з коронавірусом та порятунок людських життів, пообіцяли підвищити зарплату.

Завдяки тим же ЗМІ та соціальним мережам ми знаємо, в яких умовах доводиться працювати українським медикам. Бракує кисневих точок, концентраторів, лікарняних ліжок, не вистачає медперсоналу. У лікарнях немає гарячої води, іноді навіть світла. Погодьтеся, це ж романтік – робити укол або ставити крапельницю пацієнту при свічках. У наших лікарів все це є, а ще є скажене навантаження цілодобово та ризик захворіти самим і заразити свої сім'ї.

Президент вирішив, що досить це терпіти. Треба гідно оплачувати таку важку працю. І зробив гучну заяву, яка дала надію втомленим за 9 місяців пандемії медикам. І що ви думаєте буде далі? Президент сказав – президент зробив?

30 жовтня 2020 року, тобто вчора, стало відомо, що Кабмін не вніс в проект бюджету на наступний рік підвищення зарплат лікарям. Не вніс, кіна не буде. Чи обіцяного три роки чекають (до речі, приблизно стільки залишилося до закінчення президентської каденції Зеленського)?

Реакція на такий поворот подій з боку лікарів не змусила себе чекати. І це не дивно. Словами "обурення" або "гнів" не описати почуттів, які викликала зрада президента.

В одному з постів медик висловила своє співчуття лікарям, які працюють в держмедицині: "Події останніх днів показали, що Кабінету міністрів та Верховній Раді – все одно.

Медикам відмовилися піднімати зарплати! Варто нагадати, що ситуація з епідемією в Україні є питанням національної безпеки, і головною рушійною і безпосередньо виконавчої силою в боротьбі з COVID-19 є саме лікарі.

Сьогодні медики виходять на роботу понаднормово, працюють цілодобово, звільняються через колосальне фізичне та емоційне навантаження, лікують українців з COVID-19, щохвилини наражаються на небезпеку, іноді йдуть з життя через цю хворобу.

При цьому отримують зарплати нижче навіть рівня середньої зарплати в Україні. Хіба є в цьому щось спільне зі здоровим глуздом, або зі справедливістю, або з загальнолюдської мораллю?!

Кабінет міністрів і Верховна Рада України просто зобов'язані звернути увагу на тих, хто сьогодні рятує життя українців в період найбільшого лиха, негайно переглянути державний бюджет на 2021 та дати лікарям і всім медикам надію.

Застерігаємо, запас міцності людського, професійного ресурсу та й просто терпіння може досить швидко вичерпатися!".

Думка медика про рішення Кабміну Скріншот facebook.com/SuraMatsSuraMats

Лікар-анестезіолог та професор Сергій Дубров висловив свою думку про рішення Кабміну: "Нам знову пропонують "зачекати" гідної оплати нашої праці. Виникає питання: чи будемо ми і далі мовчати?!

Особисто я мовчати не збираюсь! Вже давно заробітна платня медичного персоналу в Україні на найнижчому рівні! Але ж медицина одна з найважливіших галузей і відповідає за здоров‘я громадян всієї країни! Особливо в теперішні важкі для нас, лікарів, часи, що зумовлені пандемією!

Вважаю, що ми маємо голосно заявити про своє право на гідну оплату нашої нелегкої та відповідальної праці! Я впевнений, що рівень заробітної плати для медичного персоналу не може бути на рівні 5-8 тис гривень! Це просто ганьба для суспільства!".

Медик закликав усіх заявити про незгоду з такою політикою, щоб привернути увагу суспільства до цієї проблеми та достукатися до тих, хто при владі.

Реакція лікаря на скасування підвищення зарплат медикам Скріншот facebook.com/sergii.dubrov

За період квітень-вересень середня місячна ЗП для лікарів склала 9 тис. грн, для середнього медперсоналу – 7,5 тис. грн, для молодшого медперсоналу – 6,1 тис. грн, для керівників установ – 23,5 тис. грн.

Зарплата українських медиків Скріншот facebook.com/meditory.com.ua

Навіщо давати брехливі обіцянки людям, які тягнуть коронавірусну ситуацію на собі, які світу білого не бачать, а лише хворих. Це що, такий прикол? Але ж медицина – не квартал. Це відповідальність, це або життя, або смерть. Це колосальне фізичне та психологічне навантаження.