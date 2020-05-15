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Українські ШВЛ – безглузді і нещадні

7.2т
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Мало яке яскраве досягнення уряду України не супроводжується настільки ж яскравим скандалом. Не стала винятком і заява про початок випуску вітчизняних апаратів ШВЛ.

Актуальність цих пристроїв в умовах пандемії COVID-19 складно переоцінити. Хоча Україну не можна порівняти з Африканськими країнами, де, наприклад, в Південному Судані з населенням 11 млн жителів за станом на кінець квітня налічується 4 апарата, в Конго – 5 шт. на 89 млн, але й від європейських стандартів ми також далекі.

Предмет обговорення

На виклик сучасності – тяжкий перебіг пневмонії на тлі коронавірусної інфекції COVID-19, відповіло держпідприємство "Новатор" у Хмельницькому. За заявою керівників компанії, вони розробили вітчизняний апарат – ШВЛ-2020 року, який можуть випускати приблизно по 10 тис. шт. у місяць.

Розробка відрізняється простотою використання, її вартість становить приблизно 20 тис. грн.

Зібраний зразок був представлений для обговорення. Міністерство охорони здоров'я України задовольнило співвідношення ціна / якість / кількість і 12 травня була розглянута заява підприємства та підтверджено замовлення "на виготовлення апаратів штучної вентиляції легенів власної розробки" обсягом 10 тис. апаратів.

Трохи плутанини

1. ШВЛ-2020 року – це не апарат ШВЛ, а автоматизована версія мішка Амбу. Про підміну понять знають як на заводі-виробнику, так і в МОЗ, однак це нікого не зупинило. Що змушує видавати бажане за дійсне – можна тільки здогадуватися.

За словами практикуючих лікарів-анестезіологів, такий пристрій може використовуватися лише для тимчасової і екстреної вентиляції, наприклад в машинах швидкої допомоги, але для постійного лікування хворих COVID-19 він не призначений, оскільки немає можливості контролювати об'єм повітря та тиску в дихальних шляхах.

2. Максимально швидкий розгляд рішення про замовлення ШВЛ-2020 обгрунтован гострою необхідністю. Однак, спираючись на слова президента Асоціації анестезіологів України Сергія Дуброва, на сьогоднішній день з 4000 наявних апаратів зайнято приблизно 50. Виходячи з цього не ясно, навіщо в спішному порядку оснащувати лікарні модернізованим мішком Амбу.

3. І останнє, можливо ключове питання. Заявлена ​​вартість одиниці апарату – 20 000 грн. Як нардеп Сергія Мандзія, так і директор "Новатора" порівнюють її з вартістю повноцінного апарату ШВЛ – приблизно $50 000, що збільшує привабливість пристрою.

Однак оригінальна розробка ізраїльських винахідників – AmboVent, яка лягла в основу ШВЛ-2020 року, коштує приблизно $500, що ледь перевищує 13,5 тис. грн.

Реакція медичної спільноти

Ця очевидна невідповідність продукту і його вартості, а також підміна понять і поспіх початку серійного виробництва отримала широкий резонанс в соц. мережах, особливо серед анестезіологів.

Загальний настрій виглядає приблизно так:

"2020 год, Украина...

Аппарат ИВЛ !!

Система проста, как угол дома. Мешок, который сжимается железной рукой.

Ответственно заявляю, что таким прибором можно проводить ИВЛ только надувным куклам и вдувать - план:-)

Илон Маск нервно курит в сторонке."

"Вы вообще когда-нибудь видели, как выглядит аппарат ИВЛ? Если нет, погуглите. Потом найдите 10 отличий между этим недоразумением и аппаратом, которым можно вентилировать больного с политравмой, пневмонией и т.д. На мой взгляд, этим можно кошек и собачек вентилировать после стерилизации".

"Это говно не имеет никакого отношения к медицинскому оборудованию, в частности к ИВЛ. Мешок, который вы видите, мешок Амбу, придуман в 1956 году, его стоимость 386 грн. Изобретатели добавили к нему китайский мотор и сделали из него автоматический мешок. Это не ИВЛ! Какой стыд!"

"Следующим этапом АИК на базе аквариумного компрессора. А, при подключении поролонового фильтра, как аппарат ультрафильтрации."

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
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