Українська Biopharma побудує заводи в Африці та Латинській Америці

Українська фармкомпанія Biopharma вивчає можливість будівництва заводів-фракцінаторів в Латинській Америці та Африці.

Про це заявив співвласник компанії Костянтин Єфименко, передає НВ.

За його словами, наступним проектом компанії буде будівництво заводу з фракціонування крові на інших континентах. Серед розглянутих – Південна Америка та Африка.

В даний час Biopharma обирає між Єгиптом та Нігерією.

"Ми пов'язуємо це з політичною обстановкою в тій чи іншій країні. Наступною нашою інвестицією стане розширення бізнесу з фракціонування плазми крові та будівництва плазмацентрів саме в цих країнах", – сказав Єфименко.

Biopharma – українська біотехнологічна компанія, яка займається розробкою та виробництвом препаратів з донорської плазми вже майже 50 років. Компанія розвиває мережу власних плазмацентрів. Зараз вони працюють в Сумах, Шостці, Конотопі, Черкасах, Дніпрі та Харкові.

Раніше MedOboz писав, що в Україні планується запуск експериментального проекту, мета якого – збір гіперімунної плазми з подальшим виробництвом імуноглобуліну для лікування COVID-19.