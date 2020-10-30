Головна Новини
МоваЯзык
Головна Блоги
За препаратами
  • За статтями
  • За прізвищем лікаря
  • За препаратами
  • За хворобами
  • За симптомами
  • За аналізами
  • За діючими речовинами
  • За виробниками
Наприклад: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Новини медицини

Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Українська Biopharma побудує заводи в Африці та Латинській Америці

396
Читати матеріал російською

Українська фармкомпанія Biopharma вивчає можливість будівництва заводів-фракцінаторів в Латинській Америці та Африці.

Про це заявив співвласник компанії Костянтин Єфименко, передає НВ.

За його словами, наступним проектом компанії буде будівництво заводу з фракціонування крові на інших континентах. Серед розглянутих – Південна Америка та Африка.

В даний час Biopharma обирає між Єгиптом та Нігерією.

"Ми пов'язуємо це з політичною обстановкою в тій чи іншій країні. Наступною нашою інвестицією стане розширення бізнесу з фракціонування плазми крові та будівництва плазмацентрів саме в цих країнах", – сказав Єфименко.

Українська Biopharma побудує заводи в Африці та Латинській Америці

Biopharma – українська біотехнологічна компанія, яка займається розробкою та виробництвом препаратів з донорської плазми вже майже 50 років. Компанія розвиває мережу власних плазмацентрів. Зараз вони працюють в Сумах, Шостці, Конотопі, Черкасах, Дніпрі та Харкові.

Раніше MedOboz писав, що в Україні планується запуск експериментального проекту, мета якого – збір гіперімунної плазми з подальшим виробництвом імуноглобуліну для лікування COVID-19.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Місце
Україна
Теги
ліки медицина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Здоров'я Новини медицини

Консультації лікарів

Препарати

Новинки Популярне Рекомендуємо

Лабораторії

Блоги медицини

Новини медицини

Новини медицини

Топновини