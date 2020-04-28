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Україна відстає на 50 років від світу: Тодуров розповів, як врятувати медицину

1.2т
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Українська медицина відстає від світової не менше, ніж на 50 років.

Про це розповів відомий кардіохірург, заслужений лікар України і Директор "Інституту серця" Борис Тодуров у програмі "Перший подкаст" Василя Апасова на Youtube (щоб подивитися тизер програми, доскрольте до кінця).

"Україна відстає від усього медичного світу за багатьма параметрами на 50 років. Для того, щоб виправити ситуацію, потрібно розламати всю державну медицину", – заявив доктор.

Борис Тодуров

Борис Тодуров

hubs.ua

Нагадаємо, раніше Тодуров заявив, що плазма крові людей, які перехворіли на коронавірус COVID -19, може використовуватися для швидкого і ефективного лікування хворих з ускладненнями. Він пояснив, що кров людей, які перехворіли коронавірусом, містить антитіла. "Антитіла, які вже вироблені проти цього вірусу, при введенні хворому людині відразу починають працювати", – розповів медик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодуров висловив упевненість, що медикам, які лікують хворих з коронавірусом необхідно платити куди більше, ніж пропонує уряд.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Борис Тодуров
Місце
Україна
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