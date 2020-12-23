Україна введе нове обов'язкове щеплення від небезпечної інфекції й отримає вакцину зі знижкою

Україна отримала офіційне схвалення від Глобального альянсу з вакцин та імунізації на закупівлю пневмококової вакцини за спеціальною ціною.

В уряду є плани зробити це щеплення обов'язковим. Про це в середу, 23 грудня, на своїй сторінці у Facebook повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Заступник глави МОЗ також опублікував копію відповіді Альянсу.

Фотокопія документа. Джерело: Facebook / Віктор Ляшко

Ляшко нагадав, що щеплення від цих інфекцій внесено в календар вакцинації всіх 27 країн-членів ЄС. Аналогічний крок планує здійснити й Україна.

"З 2022 року ми зробимо все можливе, щоб вона з'явилася і в календарі щеплень українців", – написав головний санлікар.

Пневмококова інфекція є однією з основних причин смертності серед дітей до 5 років. Пневмокок є причиною багатьох серйозних хвороб, таких як менінгіт, сепсис, пневмонія.

"Попереду тривалий і клопіткий процес внесення нової вакцини в календар щеплень у непростий пандемічний період, але щиро сподіваюся, що нам усе вдасться!" – підсумував Ляшко.

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Додамо:

На сайті ВООЗ сказано, що бактерія пневмокока може бути причиною цілої низки загальних захворювань – як серйозних (менінгіт, сепсис і пневмонія), так і легких, але більш поширених інфекцій (синусит, отит середнього вуха).

Раніше Національна технічна група експертів з імунізації порекомендувала МОЗ України внести кон'юговану пневмококову вакцину в календар щеплень.

Як писав OBOZREVATEL, Віктор Ляшко заявив, що кількість доз безплатної вакцини від коронавірусу в межах ініціативи COVAX, яку повинна отримати Україна, може збільшитися вдвічі – з 8 до 16 мільйонів.

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