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Віктор Литвиненко
Віктор Литвиненко
Керівник проекту MedOboz Всі статті автора

Угорщина вирішила випробувати російську вакцину проти коронавірусу

  • Угорщина домовилася з Росією про випробування вакцини "Супутник V"

  • Перший зразок препарату буде отримано найближчим часом

  • За попередніми даними, вакцина ефективна на 92%

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Угорщина оголосила про рішення провести клінічні випробування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V", незважаючи на застереження з боку ЄС.

Про це заявив Петер Сійярто – міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі країни, передає Hirado.

Підставою для такого кроку стали попередні результати випробувань. Згідно зі звітом, ефективність вакцини становить 92%, що, на думку міністра, є гарною новиною.

Повідомляється, що перший зразок препарату прибуде в Угорщину протягом півтора тижня для лабораторних досліджень, а в грудні буде доставлена невелика партія для клінічних випробувань.

У той же час міністр Угорщини підкреслив, що уряд як і раніше прагне отримати вакцини різних виробників, щоб забезпечити максимальну безпеку своєму народу.

Як раніше писав MedOboz, в Бразилії відновили тестування вакцини проти COVID-19 китайського виробника. Це щеплення є багатообіцяючим кандидатом.

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Автор
Віктор Литвиненко Віктор Литвиненко
Тема
Коронавірус
Місце
Угорщина
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