Угорщина вирішила випробувати російську вакцину проти коронавірусу

За попередніми даними, вакцина ефективна на 92%

Перший зразок препарату буде отримано найближчим часом

Угорщина домовилася з Росією про випробування вакцини "Супутник V"

Угорщина оголосила про рішення провести клінічні випробування російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V", незважаючи на застереження з боку ЄС.

Про це заявив Петер Сійярто – міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі країни, передає Hirado.

Підставою для такого кроку стали попередні результати випробувань. Згідно зі звітом, ефективність вакцини становить 92%, що, на думку міністра, є гарною новиною.

Повідомляється, що перший зразок препарату прибуде в Угорщину протягом півтора тижня для лабораторних досліджень, а в грудні буде доставлена невелика партія для клінічних випробувань.

У той же час міністр Угорщини підкреслив, що уряд як і раніше прагне отримати вакцини різних виробників, щоб забезпечити максимальну безпеку своєму народу.

Як раніше писав MedOboz, в Бразилії відновили тестування вакцини проти COVID-19 китайського виробника. Це щеплення є багатообіцяючим кандидатом.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!