Учені з Шотландії розкрили секрет генетичного безсмертя

Гліб Іванов Новини медицини 04:00, 22.07.2020

Шотландські вчені впритул підібралися до розгадки секрету генетичного безсмертя – ключову роль відіграє білок, що захищає сперматозоїди.

Про це повідомляється в статті, опублікованій в журналі Nature. Так, співробітники Единбурзького університету визначили, що білок SPOCD1 займає одну з ключових ролей в справі захисту сперматозоїдів, що виступає в якості генерального фактору на ранніх етапах розвитку живого організму.

Усі зародкові клітини піддаються епігенетичному перепрограмуванню, стаючи вразливими для транспозони. Транспозони ж здатні пошкоджувати гени, що кодують білки, що є передумовою для розвитку безпліддя.

Саме зародкові клітини забезпечують передачу спадкової інформації. SPOCD1 сприяють з'єднанню ДНК до метильних груп, що і блокують транспозони. Досліди на лабораторних мишах показали, що без білка у гризунів-дівчаток починало розвиватися безпліддя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, росіянин після клінічної смерті буквально перестав старіти і виглядає набагато молодше однолітків.

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